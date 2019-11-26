今日 22:16
重要通告
港股直擊
青島控股(00499)公布，截至9月底止，中期股東應佔利382.9萬元，按年上升1.02倍，每股盈利0.76仙，不派中期息。
期內，收益2827.7萬元，按年增加0.65%。
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