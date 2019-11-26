港股直擊 即巿股評

中美貿談高層代表今早通電話，惟港股今日高開低走，收市倒跌79點，但MSCI季度檢討收市後生效，全日成交大增至1330.48億元。

北水淨入增加，由上日的8.3億元，增加至13.71億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

美團(03690)為北水淨入最多個股，全日淨買6.63億元；舜宇(02382)及中芯(00981)分別有8646萬元和4618萬元淨入，新東方在線(01797)則錄2576萬元淨入，騰訊(00700)也有160萬元淨入，但瑞聲(02018)則有1.42億元淨沽，為今日最多北水淨沽個股。

內銀依然是內地資金力買對象，建行(00939)全日有5.1億元淨入，工行(01398)也錄1.64億元淨買；中行(03988)及農行(01288)分別有1.4億和9220萬元淨流入。

其他較多淨流入個包括石藥(01093)、卡森(00496)和華能(00902)，全日分別有4252萬、2030萬及1047萬元淨入。

不過，波司登(03998)有962萬元淨沽，南方能源(01573)亦錄15萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、美團、工行、騰訊、瑞聲、舜宇、中行、華能、農行及中芯。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、卡森、騰訊、石藥、瑞聲、新東方在線、波司登、神華及南方能源。