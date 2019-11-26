港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數創新高，加上中美貿談高層代表今早通電話，推動港股連升兩日後，今早曾再升逾兩百點，不過仍受兩萬七關牽制，收市倒跌。MSCI季度檢討收市生效，刺激成交大增。

恒指高開190點，開市後曾升至234點，見27227點，創逾兩周高位，之後回軟，上午最多跌59點，中午跌26點。午後失守上午低位，收市競價時段(U盤)嘜至全日低。恒指收報26913點，跌79點或0.3%。大市今日下跌股份比例為52%；上升股份比例為48%。

國企指數收報10617點，跌11點或0.1%。

大市成交額1330.48億元，創5月6日以來新高，當中U盤成交額達502億元。

即月期指收市跌46點，報26980，高水66點。

中國商務部表示，國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通話，雙方就解決彼此核心關切問題進行討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

A股反覆靠穩，滬指升0.03%；深成指升0.53%。

阿里巴巴(09988)在港第二上市，收報187.6元，比招股價176元，高6.6%，成交金額約140億元。迎來今年本港最大型新股的港交所(00388)則先高後低，收市倒跌0.4%。

藍籌股個別發展，友邦(01299)吐0.9%；騰訊(00700)跌0.9%；瑞聲(02018)插4.9%；滙控(00005)跌0.3%；萬洲(00288)跌2.3%。相反，平保(02318)微升0.2%；舜宇(02382)升2.9%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

MSCI換馬股：MSCI季度檢討收市後生效，多隻換馬股異動。獲納入MSCI中國指數成分股的信達生物(01801)和平安好醫生(01833)分別升1.7%和0.9%。遭剔出的鞍鋼(00347)吐2.3%。獲納入MSCI中國小型股指數的康希諾生物(06185)創上市新高，收市升1.2%；思考樂(01769)升3.7%；同仁堂科技(01666)升1.4%；華檢(01931)升3.2%。轉為獲納入MSCI中國小型股指數的美圖(01357)、恒騰(00136)和四環(00460)分別升4%、2.6%和3.3%。不過，同為新貴的浩澤淨水(02014)插7.3%；新華教育(02779)挫3.1%。

本地股：今日大致回吐，領展(00823)跌1.6%；恒生(00011)跌0.5%；九倉置業(01997)跌2.1%；煤氣(00003)跌0.4%；港鐵(00066)跌1%；恒地(00012)跌0.8%；長實(01113)下滑2.3%；新世界(00017)跌1.7%。另外，大家樂(00341)半年少賺35%，股價挫2%。

飲食內需股：今日跑贏大市，海底撈(06862)升1.2%；蒙牛(02319)升3%；旺旺(00151)升2.4%；統一(00220)升2%；澳優(01717)升1.9%；達利(03799)升1.6%；頤海(01579)升1.5%；維他奶(00345)彈5.9%。日清食品(01475)升3.8%。獨啤酒股走勢落後，潤啤(00291)跌2.8%；青島啤(00168)跌1.8%；百威亞太(01876)反覆升0.3%。另外，美團點評(03690)升2.5%，收報100.8元，首次收高於百元大關。

焦點股份

中國燃氣(00384)：中期多賺16%，股價波動，曾插9.6%創五個月低位，收市僅跌1.7%，成交金額7.46億元。瑞信指中燃業績達標，續是該行的行業首選。

歐舒丹(00973)：截至9月底止中期盈利2499.2萬歐羅，按年飆升2.67倍，急升9.1%。

普拉達(01913)：受惠路易威登(LVMH)加價收購蒂芙尼(Tiffany)沖喜，股價飆8.3%。

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