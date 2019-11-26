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【異動股】廣澤兩日暫飆57% 料虧損比原先估計少

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廣澤(00989)再度急升，最高見過0.13元，抽升49.4%，新造0.11元，仍炒高26.4%，成交金額874萬元。

該股暫錄兩連升，現價計，累飆57%。

集團早前發盈警，料截至9月底止，中期業績將錄得最少6億元(人民幣‧下同)虧損，但經進一步審閱後，料虧損將收窄到4至4.5億元

廣澤稱，上述虧損主要來自進一步評估委托貸款借款方，或融資擔保客戶的信用風險後，作出應收委托貸款減值及擔保損失撥備大幅減少。

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