港股直擊 即巿股評

大摩發表策略報告，該行相信中車時代電氣(03898)股價在未來60日有八成以上機會上升。

大摩指，中車時代電氣股價近期下挫，令短估值顯得更為吸引，而公司最大客戶中國國家鐵路集團在剛過去的周末宣布訂購1600台火車網絡交換機，將會安裝於時速160公里的集中電力動車組型號。大摩預期每架標準動車組將需安裝5至8台網絡交換機，因此1600台交換機代表有200至320架集中電力動車組型號的訂單，高於該行早前估計的150架。

大摩目前給予中車時代電氣「增持」評級，目標價56.3元。