即巿股評 港股直擊

人哋美股升到唔識停，直情要上太空咁嘅款，隔晚三大指數再齊齊創新高，中美貿易談判兩巨頭今早曾通電話，同意就首階段協議磋商嘅剩餘事項，保持溝通，談判進展理想，令本來隔晚已升緊嘅美股，今早道指期貨繼續升，帶動港股高開。美股表現強勁，但偏偏港股硬係跟唔上，雖然港股今早高開，但其後表現反覆。

恒指高開190點，甫開曾升234點，見27227點，係11月11日以嚟新高，其後沽壓漸增，其後由升轉跌，見26933點半日低位。中午恒指報收26948點，跌44點；國指則報收10623點，跌5點。

今日大市焦點唔使講，梗係超級巨無霸阿里巴巴(09988)首日掛牌，開市報187元，較招股價升6.3%，盤中曾高見189.5元，中午報收188.1元，高招股價6.9%，成交額高達98.16億元，為半場最活躍交投股份。預期喺阿里登陸之後，或長期雄霸成交額榜首位置，取代騰訊(00700)地位。有份認購阿里巴巴股份嘅缸邊友，都總算賺咗餐飯，仲係幾豐富嘅一餐。阿里登陸同時，相關衍生工具亦同步登場，而其中一隻行使價為195.88元嘅call 輪，成交額超過2500萬元，缸邊友相當捧場。

阿里嘅輪引伸波幅大概介乎36%至42%，投資者偏好揀輕微價外的條款，令呢類條款嘅窩輪嘅成交同埋街貨量較高。窩輪嘅引伸波幅去到三十幾四十巴仙，都仲有一定爆炸力，仍然有一定值博空間，只不過價外輪都係短炒啱啲，而價內輪有人話當正股咁持有，呢一點阿Man係唔認同，因為輪始終會輸時間值，記住衍生工具係買嚟炒，唔係買嚟坐嘅。

今日個恒指企唔穩二萬七，主要係幾隻重磅股都回吐，除咗大笨象(00005)半場靠穩外，友邦(01299)跟騰訊半場都要跌，後者始終上唔番340元，可見呢個位有一定阻力。而噚日亦提到陀地地產股反彈，唔好亂咁追貨，雖然過去嘅周末尚算平靜，但社會運動係咪就區議會選舉完成後即結束，仍有疑問，一旦社會仍處動盪，本港第四季經濟暫難翻生。

至於醫藥股都算係咁，雖然受帶量採購政策所影響，但經過早前回吐後，今早又回勇，始終資金對呢個板塊仍然留戀，都算係長炒長有。至於大市整體表現都係咁上下，睇嚟喺周四期指結算前，都喺二萬七左右上落，暫仍未見大戶喺轉倉方便有明顯部署。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)