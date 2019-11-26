今日 12:38
重要通告
港股直擊
美亨實業(01897)宣布，截至9月底止中期溢利2057.2萬元，按年增長4.65倍，每股盈利0.05元，派中期息1.2仙。
期內，收益1.54億元，按年下跌11.23%。
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