港股直擊 即巿股評

憧憬中美談判進展良好，隔晚美股三大指數創新高，但內地股市反覆，令港股今早曾升逾兩百點後倒跌，兩萬七關再度得而復失。

受美股刺激，恒指高開190點，報27183，開市後有報道指中美貿談牽頭人今早通電話，推高港股升幅擴大至234點，高見27227，創逾兩周高位，但A股高開後轉跌，累股港股升勢不保，一度轉跌59點，低見26933，臨近午市跌幅收窄，最終恒指半日收報26966點，跌26點或0.1%，國企指數半日收造10635，升6點或0.06%，大市成交472.3億元。

中國商務部表示，國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通話，雙方就解決彼此核心關切問題進行討論，就解決好相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

A股個別發展，上證半日微跌不足1點，報2906，盤中一度跌8點或0.28%，低見2897；深成指午造9646，升20點或0.2%，今早亦曾跌16點或0.17%，低見9609。

藍籌股個別發展，友邦(01299)跌1%；騰訊(00700)下滑0.5%；瑞聲(02018)跌2.8%，為包尾藍籌；滙控(00005)無升跌；建行(00939)微升0.3%；平保(02318)微漲0.2%；舜宇(02382)漲2.5%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

醫藥股：今早回勇，石藥(01093)與中生製藥(01177)各升0.9%；四環(00460)飆6.7%；康希諾(06185)揚2.8%；信達生物(01801)升2.4%；石四藥(02005)漲2.2%；君實(01877)及平安好醫生(01833)各升1.4%。

本地股：大致回落，領展(00823)及恒生(00011)各跌0.4%；港交所(00388)與煤氣(00003)各降0.5%；港鐵(00066)走低0.8%；恒地(00012)降0.9%；九置(01997)跌1.3%；長實(01113)下滑1.5%；新世界(00017)降1.9%。

啤酒股：全線受壓，潤啤(00291)跌2.5%；百威(01876)跌0.9%；青啤(00168)跌1%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：今早在港第二上市，開報187元，較招股價176元，高6.3%，最高見過189.5元，中午收造188.1元，高招股價6.9%，成交有98.16億元，為今早交投最多個股。

中國燃氣(00384)：中期多賺16%，股價卻逆市急插，一度低見28.65元，插9.6%，創五個月低位，中午收造30.65元，仍挫3.3%，為跌幅最大的國企指數成分股，成交金額3.5億元。

歐舒丹(00973)：截至9月底止中期盈利2499.2萬元歐羅，按年飆升2.67倍，中午勁升10.5%。