港股直擊 即巿股評

國際奢侈品股普拉達(01913)，受惠路易威登(LVMH)加價收購蒂芙尼(Tiffany)沖喜，股價今早大幅抽升，最高見過29.45元，抽升8.5%，創逾一年高位，新造29.25元，仍飆7.7%，成交金額986萬元。

奢侈品龍頭路易威登(LV)母公司路易威登集團(LVMH)，上調對美國珠寶零售商Tiffany收購作價，由每股現金120美元增至135美元，即以總代價163億美元(約1271.4億港元)收購。

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