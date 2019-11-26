據銷售文件披露，辰林教育集團(01593)以每股2.2元至3.52元招股，發售2.5億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額5.5億至8.8億元。
一手2000股，入場費7110.94元。
該公司引入5名基石投資者。是次集資所得35%用於興建、翻新及提升大學的設施及基礎建設；30%用於償還銀行貸款；25%用於收購民辦高等教育機構，或民辦職業學校；10%用作一般營運資金。
股份將於明日(27日)至12月2日公開招股，12月13日掛牌。
今日 11:01 港股直擊
據銷售文件披露，辰林教育集團(01593)以每股2.2元至3.52元招股，發售2.5億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額5.5億至8.8億元。
一手2000股，入場費7110.94元。
該公司引入5名基石投資者。是次集資所得35%用於興建、翻新及提升大學的設施及基礎建設；30%用於償還銀行貸款；25%用於收購民辦高等教育機構，或民辦職業學校；10%用作一般營運資金。
股份將於明日(27日)至12月2日公開招股，12月13日掛牌。
|下一篇：
|台國民黨立委參選人挺港警惹爭議
|上一篇：
|【異動股】料純利大增逾兩倍 天寶曾飆32%後升幅削逾半