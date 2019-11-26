港股直擊

據銷售文件披露，辰林教育集團(01593)以每股2.2元至3.52元招股，發售2.5億股，其中90%國際配售，10%公開發售，集資額5.5億至8.8億元。

一手2000股，入場費7110.94元。

該公司引入5名基石投資者。是次集資所得35%用於興建、翻新及提升大學的設施及基礎建設；30%用於償還銀行貸款；25%用於收購民辦高等教育機構，或民辦職業學校；10%用作一般營運資金。

股份將於明日(27日)至12月2日公開招股，12月13日掛牌。