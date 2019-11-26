港股直擊 即巿股評

噚日收咗市無耐就走咗去睇醫生，諗住見佢網站上寫住醫生駐診到5點半，就坐定笠六啦；誰不知原來醫生實際係收5點，好彩最後都趕到，仲開重我藥，希望快啲咳完啦。

今朝一早響警報話林鄭會出嚟講話，不過相信佢再出嚟都已經唔係咩焦點，對於覺得個市仲好睇過林鄭嘅人嚟講，今日嘅焦點相信係阿里巴巴(09988)首掛，基於呢隻嘢本身係美國都有上市，按佢176元定價計，其實同喺美股做緊個價相差大約5%到，所以大家都預咗阿里今日都應該彈5%咁上下。如果香港嗰價貴過美國嗰價，咁啲錢就沽香港隻買美國嗰隻(NYSE:BABA)啦；相反都係一樣，除非你係玩長揸啦。

都係睇返噚日過夜隻恒指牛(60758)先。噚日恒指收市企返喺27000點樓下，都確係有啲嚇親寶寶，不過睇完醫生返到屋企忽然醒起隻阿里今日上市，都估恒指應該唔會太難睇掛。今朝恒指開市再次企返喺27000點以上，開市報27183點，暫至9點55分止，恒指最高見過27227點。5分鐘圖上恒指SlowSTC(14,3)都仲未見到超買，不過又同噚日下晝睇嘅一樣，上到接近超買位時又再次勢頭向下。但如果今朝開市至依家為止，有留意到(60758)證價嘅話，喺呢段時間(60758)高低位做過$0.063/$0.05，平均價就係$0.0565，對比平均買入價即係$0.044，即平均賺幅有28.4%，點都夠啦掛。

睇返恒指日線圖，今日粒燭真係完全企喺20天線(27006點)以上，即由保歷加下降通道彈返上去上升通道之中，下方SlowSTC(14,3)仍然發出利好訊號，上望嘅話下一個位就應該係250天線(27457點)水平。

如果用呢個位去度牛熊證街貨圖的話，以目前呢個睇嚟睇就即係踩咗入27400至27499點嘅重貨區，依家見到呢一層有相當於739張期指，係屬於第三層貼價街貨層。至於下方牛證最貼價為26600至26699點，呢有都有相當於432張期指，同現價比就相差逾400點。

依家10點4分，恒指雖然升幅有所收窄，但如果佢仲企得穩喺27000點以上水平嘅話，都唔駛咁悲觀住嘅。開5分鐘圖見恒指升幅收窄至得返48點時，其實SlowSTC(14,3)都只係落到中軸水平，今日分分鐘出現倒跌，就睇下一旦出現倒跌時，大市係有力拗得返上去，定係放手由得佢向下跌。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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