即巿股評 港股直擊

我們在上一篇文章提到在選擇窩輪及牛熊證時，除了要觀察產品價格是否具競爭力之外，亦要觀察發行商開價的質素。發行商開價質素的重要指標，是產品買賣差價有多窄，以及其持續性，亦即代表產品是否大部分時間均能保持較窄的買賣差價供投資者買賣。事實上，買賣差價就是投資者的成本，買賣差價越大，投資成本便越高，利潤便會被蠶蝕，特別是在窩輪或牛熊證等較短線的投資工具，投資者交易次數或會較頻繁，交易成本有可能積少成多，不容忽視。

值得留意的是，跟一般股票不同，窩輪及牛熊證是實行莊家制度的，發行商需委派流通量提供者為產品提供流通量（一般為發行商同一機構）。即使產品在市場上暫時沒有其他參與者，流通量提供者仍然需要開價提供流通量，所以發行商是最能決定產品開價質素的角色。那麼，如何觀察產品的開價質素呢？

短時間內的高成交不能反映往後真正開價質素

部份投資者或會採取簡單的方法，認為高成交的產品就會有較佳的開價質素，但究竟這是對嗎？這其實是一個被誤導的概念。成交額只能代表當日有多少資金曾經買賣，特別是窩輪及牛熊證市場變化急速，短時間內的高成交，並不能直接代表產品的買賣差價是否夠窄。在此，投資者要先了解發行商為產品開價是根據兩大因素，包括相關正股波動性及流通量，以及產品本身的條款。若相關正股的波動性上升，或者流通量減少，發行商的對沖風險因此而上升，此時有機會為產品開出一個較闊的買賣差價，如單純觀察產品的成交是不能觀察到正股波動性或流通量的變化。另一方面，就算是高成交的產品，也不代表在投資者希望平倉或沽出產品時都是高成交，會較易沽出。事實上，投資者時常會發現在買入高成交的產品後，到希望沽出時發現買賣差價跟原來的已經不同。這跟產品的條款可能有關係，投資者在持有產品一段時間後，股份價格變動令產品的特性轉變了，可能變得太價外或太價內，年期方面可能變短，又或者街貨量上升等種種因素，令發行商開出的買賣差價亦出現變化。所以，一時高成交的產品不能保證往後時間產品的成交，更不能代表開價質素。因此單憑觀察成交並不可靠。

既然成交不能反映開價質素，投資者就更應該真接留意發行商的開價，每一家發行商均有一組特定的經紀編號，投資者可在報價機上觀察到流通量提供者開出的買賣價，部份報價機更會把流通量提供者的報價用不同顔色表示，方便投資者追蹤。投資者從而可觀察到發行商在該產品的即市開價情況，是否有持續較窄的買賣差價，開價是否積極等等。這與單從以成交來觀察相比，可能歸納出很不同的結果，投資者可發現更多產品雖然成交不高，但其實開價質素良好的選擇，大大增加產品的可選擇範圍，作出更有效的選擇。

投資者可能會問，假如我沒有報價系統，就算有也只能同時觀察到少數產品的開價情況，如何確認哪一家發行商能持續維持到窄的買賣差價呢？我們會在下一篇文章繼續探討。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網

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