重要通告 港股直擊

順風清潔能源(01165)宣布，以總代價6.41億元人民價出售旗下數個電站。

該公司擬將出售事項所得款項淨額用於償還餘下集團若干應付款項，包括償還現有貸款及利息、與發電業務有關的成本及建築費用，以及補充餘下集團的營運資金。

股份今日恢復買賣。