港股直擊 即巿股評

港股兩日彈逾五百點，今日市場焦點盡在今年全球最大規模IPO的阿里巴巴(09988)在港上市，料在美股創新高下，今早恒指在27000點附近靠穩。

周一美股連升第二日，三大主要指數齊創收市新高。內地《環球時報》報道， 中美兩國已非常接近達成第一階段貿易協議；另外中國收緊對知識產權的規管，市場視為有利美中達成首階段貿協，加上有多宗大型美國企業大額併購消息，都刺激投資者入市意欲。道指收市升190點報28066點；納指收報8632點，升幅達1.3%。標普500指數以3133點的紀錄高位收市，升23點或0.75%。

貿易敏感的半導體股造好。晶片製造商Nvidia獲摩根士丹利上調投資評級，股價升近半成；英特爾升2.1%。企業消息方面，全球最大奢侈品集團LVMH正式宣布，以162億美元現金，收購美國珠寶品牌Tiffany，每股作價135美元，較收購消息上月曝光前高出三成七。受消息刺激，Tiffany股價升6.2%。

投資者對較高風險資產的興趣增強，黃金吸引力下降，金價下跌。紐約12月期金收報每安士1456.9美元，跌6.7美元或0.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.83元，較本港收市低0.17元；騰訊(00700)ADR收報341.34元，高2.54元；國壽(02628)ADR收報20.49元，高0.09元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報12.05元，高0.13元；中石油(00857)ADR收報3.73元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.51元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報61.79元，低0.16元；聯通(00762)ADR收報7.2元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.11元，高0.02元。

ADR港股比例指數報27041，較周一恒指收市高48點或0.18%。恒指昨日曾升519點，見27114點為11月11日以來新高，收報26993點，升397點或1.5%，收返廿天線(約26990點)，兩日累升526點或2%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：今早首日在本港主板掛牌，據耀才暗盤交易市場，暗盤最高見185.2元，較招股價176元高出5.7%，收報184.2元，高出4.7%，不計手續費， 每手100股，賬面賺820元。在輝立交易場，阿里暗盤收報184元。公開招股部份錄得超額認購41.44倍，認購一手100股，中籤率有八成，認購5手穩獲一手。阿里巴巴昨日在美股收報190.45美元，升2%，預計阿里今早有望較招股價高開半成或以上。

睿見教育(06068)：截至8月底止年度純利3.59億元人民幣，按年上升一成六，末期息4.2分人民幣。

在本港經營「天仁茗茶」的賓仕國際(01705)公布，截至九月底止中期純利按年減少六成八至353萬元，不派中期息。「天仁茗茶」同店銷售下跌24.2%，公司預期，下半年度市況仍然挑戰重重，對香港消費者信心帶來沉重影響。