美國總統特朗普上周一(18日)深夜在Twitter發文表示,剛與聯儲局主席鮑威爾在白宮進行了一次十分友善和誠摯的會面,討論利率、負利率、低通脹、寬鬆(貨幣政策)、強美元及其對製造業的影響、中美貿易、歐盟以至其他話題(Just finished a very good & cordial meeting at the White House with Jay Powell of the Federal Reserve. Everything was discussed including interest rates……& others, etc.)。這是鮑威爾去年執掌聯儲局以來第二次「特鮑會」。

聯儲局發表的聲明則指出,鮑威爾在白宮並沒有談及他對貨幣政策亦即是利率的展望,只強調政策路向是完全取決於最新數據所反映的經濟前景;在貨幣決策上,鮑威爾和局方同事都將秉持法律賦予的職能,務求支持最高的就業和穩定物價,而相關決策會純粹基於仔細、有目標,以及不受政治影響的分析(those decisions based solely on careful, objective and non-political analysis)。

今年2月初首度「特鮑會」後,特朗普對鮑威爾的批評變得愈加頻密和嚴厲,甚至近乎人身攻擊地嘲諷鮑威爾及聯儲局一干官員是「笨蛋」(boneheads)。

有趣的是,鮑威爾這次會面只重申他一貫堅持的貨幣政策,特朗普卻不以為忤,反而認為雙方在「very good & cordial」氣氛中討論。第二次「特鮑會」未見擦出火花,究竟是美股屢創新高,使特朗普認同今年3度減息已經足夠(聯儲局10月底調低利率以來,特朗普似停止「發炮」)?還是他終於有所覺悟,長期與央行敵對將不利爭取連任的選情?局方下月11日將宣布2019年最後一次議息決定,且看特朗普到時有沒有「意見」,屆時上述疑問的答案自然一清二楚。

港股方面,恒指周一裂口高開278點,輕微回調至26852點即再上升,早市曾見兩星期高位27114點,收報26993點,漲397點(1.5%)。

恒指一舉收復10天、20天、50天線,技術走勢顯著改善。值得注意的是,EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數,上周一挫至23.9%,低於代表弱勢股沽壓的弱勢股指數,惟兩日後已再度升穿弱指並把距離逐漸拉闊,意味目前市底相比9月下旬「強弱爭持」時更健康(當時強指跌穿弱指後須兩個多星期才重越弱指)。

附【右圖】所見,若將平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)分作四個季度看,今年首季最出色,第二和第三季都曾明顯失守30%的支持區底,表現較差;踏入第四季由36.8%起步,反覆漲至11月8日的48.5%逾半年高位才觸頂掉頭,昨天在恒指抽升1.5%的情況下,逆市回落0.5個百分點,相信是因為上周美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》恒指受影響急挫的滯後效應所致,估計平滑中線市寬快將扭轉跌勢,帶動港股2019年「好頭好尾」。

信報投資研究部

