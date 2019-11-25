重要通告 港股直擊

卡森國際(00496)公布，強烈否認有關殺人鯨資本報告，其涉及不準確及具誤導性。

為向公司股東及潛在投資者提供有關該報告所指稱事項的獨立評閱，董事會於今日議決成立獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事組成，以聘請及領導獨立專業人士對該報告所指稱事項進行評閱；向董事會滙報其發現，並就將予採取的適當行動，向董事會作出推薦建議。

目前，獨立董事委員會仍在物色潛在及適合的候選人，以承擔獨立評閱員的職責。

該股今日收報4元，升1.37元或52.09%，成交金額4.29億元。