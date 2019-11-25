今日 18:41
重要通告
港股直擊
雅天妮集團(00789)公布，截至今年9月底止，中期盈利869.7萬元，按年下跌36.52%，每股盈利0.2仙，不派中期息。
期內，收益1.47億元，按年升24.76%。
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