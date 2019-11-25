港股直擊 即巿股評

憧憬中美接近達成首階段貿易協議，港股今日延續上周五升勢，兩日累彈526點，成交759.69億元。

不過，北水淨入再縮減，由上周五16.47億元，進一步下降至8.31億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)與工行(01398)為全日北水最多首兩隻個股，淨買分別為2.9億和2.78億元，中行(03988)也錄1.32億元淨入；總裁被友邦(01299)挖走的平保(02318)，全日錄2.99億元淨沽，為今日最多淨走個股，信行(00998)也錄9695萬元淨走。

美團(03690)全日有2.22億元淨買；新東方在線(01797)也有1.3萬元淨入；但騰訊(00700)錄1.08億元淨沽；中興(00763)也有129萬元淨走。

藍籌藥股逆市跌，石藥(01093)全日有1469萬元淨買；中生製藥(01177)卻錄5386萬元淨沽。資源股中國建材(03323)有3839萬元淨入；神華(01088)錄4717萬元淨沽。

另外，港交所(00388)錄1.41億元淨買；全日大升52.1%的卡森(00496)，也有7766萬元淨入；但融創(01918)卻有4188萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、神華、融創、工行、中建材、平保、港交所、中行及信行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為卡森、美團、騰訊、融創、石藥、平保、新東方在線、中生製藥、中興及中建材。