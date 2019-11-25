港股直擊 即巿股評

市場憧憬中美接近達成首階段貿易協議，加上期望本地局勢區選後降溫，推動港股一度急升逾500點。

恒指高開278點，返10天線(約26700點)和50天線(約26650點)滙聚區，開市後升幅曾縮至257點，低見26852點，之後持續走高，曾升519點，見27114點為11月11日以來新高，中午升467點，午後處上午波幅內，反覆受阻制兩萬七。恒指收報26993點，升397點或1.5%，收返廿天線(約26990點)，兩日累升526點或2%。大市今日上升股份比例為57%；下跌股份比例43%。

國企指數報10628點，升122點或1.2%。國指兩日進賬178點或1.7%。

大市成交額759.69億元。

即月期指收市升403點，報27026，高水33點，成交18.72萬張。

A股個別走，滬指升0.72%；深成指跌0.01%。

美國總統特朗普表示，與中國「非常接近」(potentially very close)達成協議。另外，內地《環球時報》在Twitter發文表示，中國與美國非常接近達成第一階段貿易協議。美國道指期貨最新升72點，報27934。

藍籌股方面，友邦(01299)挖走平保(02318)總裁李源祥過檔，股價升3.6%；平保微升0.1%；申洲國際(02313)升3.1%；吉利(00175)升2.8%。相反，中生製藥(01177)跌2%；石藥(01093)跌1.3%；舜宇(02382)跌0.3%。

焦點板塊

本地股：區議會選舉昨日大致順利完成，非建制派取得17個區議會控制權，憧憬政局緩和，本地股反彈，地產收租股方面，九倉置業(01997)升4.7%；太地(01972)升3%；恒隆地產(00101)升1.5%；領展(00823)升2.4%；新地(00016)升3%；長實(01113)升1.7%；信置(00083)升1.6%；新世界(00017)升1.9%；恒地(00012)升1.7%；嘉里(00683)升2.5%；港鐵(00066)升2.2%。零售股周大福(01929)升1.2%；六福(00590)升2.2%；利福(01212)升3.4%；莎莎(00178)彈5.7%。港銀恒生(00011)升1.3%；滙控(00005)升1.5%。

基建及建材股：整體突圍，中建材(03323)升6.2%；海螺水泥(00914)升3.3%；潤泥(01313)創逾一年高，股價升2.5%；聯塑(02128)創新高，收市升4.9%。鋼鐵股方面，中國東方(00581)飆9.4%；鞍鋼(00347)升2.6%；馬鋼(00323)升2%。基建股造好，中交建(01800)升3.1%；中鐵建(01186)升3.7%；中鐵(00390)升5.2%；中國建築國際(03311)升2.5%。

內房股：普遍造好，融創(01918)升4.7%；碧桂園(02007)升3.7%；世房(00813)創新高，收市升2.9%；萬科創始人王石在新書分享會上指，集團年報訊息將非常好，H股(02202)升5.2%，A股升6.07%；富力(02777)近日獲大行睇好，收市升8%；奧園(03883)升4.9%；寶龍(01238)、禹洲(01628)和旭輝(00884)升逾3%。

煤炭股：AH股同造好，兗煤A(600188.SH)升7.71%，H股(01171)升5.1%；神華(01088)升3.3%；其A股(601088.SH)升2.89%；中煤能源(01898)升2%；其A股(601088.SH)升4.7%。另外，南方能源(01573)升半成；首鋼資源(00639)升4.8%。中信証券發表報告，指雖然煤價走弱，但預計2019年相關企業業績還可實現小幅增長，業績確定性較好；又指目前板塊估值已經反映絕大部分悲觀預期。

焦點股份

中國飛鶴(06186)：反駁沽空機構指控後復牌，收市飆10.5%，成交額6.9億元。

暴跌股：上周暴跌股的卡森(00496)和雅高(03313)反彈，卡森飆52.1%；雅高飆1.18倍。當中雅高主席伍晶的丈夫持股已被全面強制出售。

華立大學集團(01756)：今日首掛潛水，收報2.7元，較招股價挫17.2%，成交額1.02億元，不計手續費一手蝕560元。

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