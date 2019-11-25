重要通告 港股直擊

中國創新投資(01217)表示，執行董事、主席兼行政總裁向心和替任董事龔青，目前仍然停留在台灣以配合台灣方面的調查。

該公司今午公布，收到向心和龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求就參與情報及特務活動的新聞報道配合調查。二人已聘請台灣律師提供協助。

澳洲傳媒早前報道，王立強向澳洲尋求政治庇護，並提供大量中方在香港、台灣及澳洲的情報工作資料，透過在中國創新投資公司工作的身份，到香港收集情報，宣稱有份策劃銅鑼灣書店事件。