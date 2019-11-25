即巿股評 港股直擊

雖然中美貿易談判仍然未訂下首階段協議簽署日期，但市場普遍對談判進展仍樂觀，上周五美股升逾百點，亞太區股市今早全線做好。既然外憂稍為緩和，內患又如何? 經過六個月嘅社會運動，噚日嘅區議會選舉錄得破紀錄嘅高投票率，加上選舉過程順利進行，至於結果如何，當然有人歡喜有人愁，但總算為各社區帶嚟一個平靜嘅周末。內患雖未除，但都要慶祝一下，港股今日半場總算贈咗興，半日升逾400點。

恒指高開278點後，開市曾略回至26852點半日低位，但其後持續走高，最多升過519點，高見27114點，創兩星期高位。中午恒指報收27062點，升467點；國指升154點，報收10661點。只係半場成交額只有405億元，以阿里巴巴(09988)今日已出咗IPO分配結果，同埋近千億資金解凍嚟講，咁嘅升幅配咁嘅成交額，實在好難收貨。

藍籌重磅股唔使問全力以赴托起指數，騰訊(00700)半日逾升1%，但始終未能企穩340元之上，呢吓係有啲棘棘地，有貨博反彈建議食一食糊亦無壞。至於另一指數權重股友邦(01299)，因為搵咗平保(02318)總裁過檔，股價半日勁升3.2%，未來友邦進入內地市場更加得心應手。大笨象(00005)同樣錄得近2%升幅，不過亦只係為托高指數而落力。其他藍籌股非一面倒上升，醫藥股再受帶量採購政策所影響，半日逆市下跌，而舜宇(02382)亦跌0.7%，又話係貿戰敏感股，咁都唔跟個市升，有啲耐人尋味。

噚日區議會選舉平平穩穩，順順利利完成，由非建制取得17個區嘅議會控制權，有助緩和持續緊張嘅政局。老實講呢個只係藉口一個，若然區選完結後，政府施政仍未能得到市民認同，扭轉目前超低民望嘅劣勢，始終香港仍難天下太平。不過短暫嘅平穩，總令缸邊友重燃希望，之前因為香港政局不穩而跌到一仆一碌嘅陀地地產股同零售股，今日都見顯著反彈，阿Man對於相關股份未敢太樂觀，經過六個月嘅社會運動，香港確係有所改變，而經濟下行壓力確唔少，仍有相關股份好趁反彈逃生，未有貨嘅亦唔建議多手。

過多幾日又到期指結算日，港股呢幾日表現或較反覆，暫時恒指仍處於26200至27200點呢千點區間內移動，上面要進一步突破有難度，皆因未見成交配合，至於下面亦唔係咁易殺得穿，畢竟無形之手護航，港股跌極仍有個譜。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)