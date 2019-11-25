港股直擊 即巿股評

美國特朗普接受美媒訪問時稱，與中國「非常接近」(potentially very close)達成協議，港股今早急升。

恒指高開278點，開市後升幅曾縮至26852點半日低，之後持續走高，曾升519點，見27114點為11月11日以來新高。恒指中午收報27062點，升467點或1.8%，大市成交額405.19億元。

國企指數報10661點，升154點或1.5%。

A股個別走，滬指升0.34%；深成指跌0.45%。

藍籌股方面，友邦(01299)挖走平保(02318)總裁李源祥過檔，股價半日升3.2%；平保微升0.2%；神華(01088)升4%；碧桂園(02007)升3.7%。相反，中生製藥(01177)跌2.3%；石藥(01093)跌1.1%；舜宇(02382)跌0.7%。

焦點板塊

本地股：區議會選舉昨日大致順利完成，非建制派取得17個區議會控制權，憧憬政局緩和，本地股反彈，收租股九倉置業(01997)飆6%；希慎(00014)升2.6%；太地(01972)升4%；恒隆地產(00101)升3%；領展(00823)升3.2%。地產股方面，新地(00016)升3.5%；長實(01113)升2.7%；信置(00083)升2.4%；新世界(00017)升2.5%；恒地(00012)升2.2%；嘉里(00683)升2.7%；港鐵(00066)升2.5%。零售股周大福(01929)升3.9%；六福(00590)升2.2%，周生生(00116)升3.9%，利福(01212)升5.4%；莎莎(00178)彈6.3%。港銀恒生(00011)升1.9%；東亞(00023)升1.8%；大新銀行(02356)升1.2%；滙控(00005)升1.9%。

基建及建材股：今早突圍，中建材(003323)升4.9%；海螺(00914)升3%；潤泥(01313)創逾一年高，半日升1.1%；聯塑(02128)創新高，半日升3.7%。鋼鐵股方面，中國東方(00581)飆升9.1%；鞍鋼(00347)升4.3%；馬鋼(00323)升3%。基建股造好，中交建(01800)升3.1%；中鐵建(01186)升2.7%；中鐵(00390)升4.6%；中國建築國際(03311)升1.8%。

焦點股份

中國飛鶴(06186)：反駁沽空機構指控後復牌，半日飆11.9%。

暴跌股：上周暴跌股的卡森(00496)和雅高(03313)反彈，卡森飆62%；雅高飆35.7%。當中雅高主席伍晶的丈夫持股已被全面強制出售。

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