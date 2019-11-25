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今日 10:53 港股直擊 即巿股評

【輪證贏家】港股+港人=振奮日

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相信大部分嘅香港人噚日一大清早起身，第一件事除咗刷牙洗面之外，就係落街排隊投票，無論條龍排幾耐都好，都要用自己手上嘅一票嚟幫自己發聲。我個區好啲，排咗半個鐘頭就完成晒所有程序；今朝起身睇新聞就見到自己所投嘅侯選人，終於由社區主任「升職」成為區議員。當然其他區仲有其他令人振奮到要開香檳，甚至請小鳳姐出場啦！

今日港股都陪香港人振奮一番，恒指開市先高開278點，開市報26700點；到正式開市之後，就見恒指一支箭咁向上飆，依家9點58分，恒指現報27015點，升420點，最高做過27043點。日線圖上今日一個裂口向上彈，唔單止將恒指推返上27000點水平之上，仲順便收復埋10天線(26703點)、20天線(26992點)、50天線(26651點)同100天線(26825點)；收得到條20天線，亦即係喺保歷加下降通道爬返上去上升通道啦，但如果聽日係成粒燭完全企喺條20天線之上嘅話，咁就真係perfect啦！

睇埋恒指牛熊證街貨圖，今日恒指一彈一口氣殺咗三層熊證街貨，呢三層夾埋都只係相當於652張期指。都真心覺得有啲奇怪，以上個星期五(11月22日)恒指收報26595點計，假設今日大市係下行400點嘅話(用返同一走勢點數，只係向相反方向作假設)，其實會落到去26195點，以同一牛熊證街貨計，其實都係殺咗頭三層牛證街貨，而三層牛證街貨相當於691張期指。張數上其實係同熊證依家所殺一到嘅差唔多，唔通就係因為上星期五嗰粒暗示轉勢嘅「十字星」令到成件事180度轉變？嘿！果然一粒燭都不能看少！

依家盤口咁開法，就梗係似繼續上行有利啦反正都踩正入熊證街貨區啦；BTW，畫畫吓個圖又好似畫到個「小雙底」出嚟喎，再開多次恒指5分鐘圖睇，依家10點16分恒指再做多次今日高位出嚟，而SlowSTC(14,3)已經頂到嚴重超買水平，追升嘅不如比啲時間個市冷靜一陣先啦，恒指牛(60758)，收回價26668點，同現價有近340點差距，同一收回價中最高槓桿，或者今日稍後時間Day trade用得著呢。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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