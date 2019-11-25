港股直擊 即巿股評

火幣科技(01611)急瀉，暫錄三連跌，因人行整治上海虛幣代購平台，拖累股價最低見過4.55元，大跌19%，新造5元，仍急插11%，成交金額674萬元。

該股暫錄三連跌，現價計，累插22%。

人民銀行上海總部上周五稱，在區塊鏈技術宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，為加大防控力度，將對上海虛擬貨幣相關活動開展專項整治，勒令為境外註冊虛擬貨幣交易平台提供宣傳、代理買賣等服務的問題機構整改退出。

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