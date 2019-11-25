市場憧憬中美談判有進展，道指上周五升過百點，亞太股市今早造好。阿里巴巴(09988)將於明日掛牌上市，千億資金解凍重回市場。港股今早甫開急升逾四百點，重上二萬七關。
恒指高開278點，報26873，重上100天線(約26823點)，低見26852後升幅擴大，暫時見最多升448點，報27043。截至10時正，恒指升412點，報27007，在20天線附近(約26991點)爭持。
國企指數升123點，報10630。
內地股市早段個別走，上證指數報2895，升9點或0.34%；深成指跌0.4%。
騰訊(00700)高開2.5%，報341.8元，見逾兩個月高位，最新升1.6%。
友邦(01299)管理層變動，總裁職位將由平保(02318)總裁李源祥在明年6月1日接任，友邦股價一度升3.3%，最新升2.9%，報79.55元。
區議會選舉成功舉行，憧憬本港局勢降溫，地產股急彈，九倉置業(01997)升3%，新地(00016)及新世界(00017)升逾2%；領展(00823)及港鐵(00066)亦升2%。
阿里巴巴明日掛牌，港交所(00388)亦升逾2%。
美團(03690)在100元附近爭持，最新升1.4%，報99.4元。
中國飛鶴(06186)上周遭沽空機構狙擊，股價跌至6.26元之上市新低後停牌，公司發澄清通告反駁，股份今早復牌，最新急升逾一成。