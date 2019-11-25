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平安好醫生(01833)主要在內地透過移動平台從事線上醫療及健康服務，如家庭醫生、消費型醫療、健康商城以及健康管理和互動計劃。現時自有醫療團隊執業醫師平均擁有14年醫療專業經驗，自有醫療團隊達1193人，合作醫院數逾3000家，其中三級甲等醫院超1400家；合作線下藥店超3.2萬家，零售藥店雲網絡覆蓋超過200個城市。

截至6月底止，上半年收入同比上升1.02倍至22.73億元人民幣，淨虧損為2.73億元人民幣，而去年同期則蝕4.44億元人民幣，大幅縮減38.5%。雖然上半年仍處於虧損階段，但業績狀況已呈改善，淨虧損率由去年同期的39.6%降至12%。

各業務均保持強勁的增長勢頭，在線醫療業務收入增長80.5%至3.36億元人民幣，佔整體收入比重14.8%；消費醫療業務收入增長56.2%至3.88億元人民幣，收入佔比17.1%；健康商城業務收入增長60.9%至7.15億元人民幣，收入佔比31.5%；健康管理和互動業務增長55.7%至9371萬元人民幣，收入佔比4.1%。

平安好醫生2014年8月成立，距今已逾5年。目前註冊用戶數突破3億，領跑互聯網醫療行業。月活躍用戶數增長29%至6270萬人，月付費用戶更則61.2%至220萬人，付費用戶轉化率由去年3.1%升至3.7%，反映更多用戶選擇付費，變現能力提升。為了擴展業務規模，集團已推出戰略級付費會員新產品「平安好醫生私人醫生」，目標為2億以上的新中產人群打造全方位的醫療服務。

營運模式漸被市場接受

過去市場比較關注的是集團的變現能力，而現時內地已逐步完善「互聯網+」的醫療服務政策，並提出「互聯網+」醫療服務可納入醫保報銷範圍；另網上應診逐漸為市場所接受，集團的看醫生、醫保、買藥一條龍營運模式，將迎來更大的增長空間。

另外，內地發改委9月底發布《促進健康產業高質量發展行動綱要(2019-2022年)》，明確提到加快發展「互聯網 + 醫療健康」工程，善用健康醫療大數據，推動線上線下服務一體化。平安好醫生作為業內龍頭，固然受惠其中，前景可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期平安好醫生2019、2020及2021年每股盈利為-0.850、-0.463及0.033元人民幣，給予12個月目標價62.0港元，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理