港股直擊 即巿股評

本港區議會選舉投票人數創下歷史最高紀錄，投票率超七成，泛民候選人在多區獲勝，市場關注局勢發展，聚焦中美貿談進展。阿里巴巴(09988)將於明日掛牌上市，近千億資金將於今日釋放重回市場。

中美兩國元首對簽署首階段貿易協議先後展示積極態度，市場憧憬貿易爭拗有望平息，帶動美股周五造好，道指扭轉前3天跌勢，收市仍漲109點或0.39%，報27875點。標指及納指收市均回升。特朗普接受美媒訪問時稱，與中國「非常接近」(potentially very close)達成協議，但表明協議不會是對等，又形容香港政局動盪令形勢複雜化。

美國11月份Markit製造業指數創七個月來最高，產出、新訂單和就業指標全面改善；11月密歇根大學消費者信心指數終值超預期升至四個月高點。

油價上周五從近兩個月高位回落，終止兩連升。美中是否能達成第一階段貿易協議，仍存在不確定性，蓋過了主要產油國可能延長減產協議消息的影響。

上周五在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報58.2元，較本港上周五收市高0.05元；騰訊(00700)ADR收報333.34元，低0.26元；國壽(02628)ADR收報20.13元，低0.07元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.84元，低0.02元；中石油(00857)ADR收報3.66元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.4元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報60.97元，低0.33元；聯通(00762)ADR收報7.1元，低0.08元；中電信(00728)ADR收報3.07元，無升跌。

ADR港股比例指數報26574，較周五恒指收市低21點。即月恒指夜期收報26565點，跌58點，低水30點。恒指上周五收報26595點，升128點或0.5%。總結全周，恒指回升268點或1%。阿里巴巴將於明日掛牌上市，近千億資金將於今日釋放重回市場。

美股本周四為感恩節假期休市，而翌日的「黑色星期五」則提前收市。市場人士指出，中美兩國貿易談判消息、美國經濟數據、藍籌業績，以及感恩節零售銷售成績，都可能成為推動美股本周表現的主要動力。另外，聯儲局主席鮑威爾周一晚上就經濟情況將發表演說。

焦點股份

中國飛鶴(06186)：發通告，反駁沽空機構財務欺詐及沒有派息指控，指歷史財務資料均經外部獨立核數師安永審計，並發出無保留意見。中國飛鶴申請於周一早上復牌。

中國天然氣(00931)：發盈警，預期截至九月底，中期虧損將顯著上升。

南旋控股(01982)：截至九月底半年純利2.71億元，按年上升近一成半，中期息4.3 仙。

華立大學集團(01756)：將於今早掛牌，耀才交易場暗盤收報2.96元，較招股價3.26元，跌0.3元或9.2%。

中國燃氣(00384)將於今日公布業績。