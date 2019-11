即巿股評 港股直擊

針對本港持續了五個多月的反修例示威以及由之引起的警民暴力衝突,美國參議院上周二(香港時間11月20日)通過《香港人權與民主法案》,由於參議院的相關法案與眾議院10月中旬通過的版本並不完全相同,眾議院翌日以417票同意與1票反對的壓倒性比數通過參議院的版本,並隨即呈送白宮,總統特朗普於10日限期內(除了星期日)簽署便正式成為法律。

特朗普仍未表態簽署抑或否決法案。如果特朗普不願在中美首階段貿易協議仍在磋商的時候節外生枝而作出否決,但由於法案在參眾兩院都幾乎一致通過,國會肯定可以推翻總統的否決。要阻撓法案生效,特朗普只可以採取「口袋否決」(Pocket Veto)的做法,利用國會將於本周六開始感恩節休會、直到12月2日復會期間,法案仍得不到總統的簽署或否決而自動失效。

無論《香港人權與民主法案》最後如何「收科」,中國外交部以及內地多份官媒已迅即作出回應,外長王毅狠批美方一些政要抹黑、政擊、詆毀中國國,甚至幾乎到瘋狂程度,不斷推出各種干涉中國內政的法案;內地多份媒體亦連日發文抨擊法案損害中美關係。也損害了雙方的利益,並明言中方將針鋒相對,有力反制。

美國兩院通過《香港人權與民主法案》的消息,引發市場憂慮中美首階段貿易協議磋商將產生變數。恒指上周三及四(20及21日)兩日累積跌了627點或2.31%,10天、20天、50天線相繼失守,到周五才喘定反彈,收報26595,升128點或0.48%;一周則錄得269點或1.02%升幅。

恒指50天線得而復失,技術仍未改善。不過,EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數,上周三在美國通過《香港人權與民主法案》聲中,再度升穿反映弱勢股沽壓的弱勢指數,到上周五更把距離進一步拉開至11.7個百分點,相信大市已經消化法案不利中美首階段協議的消息。

更值得一提的是,國家主席習近平上周五在北京出席「創新經濟論壇」表示,希望和美國互相尊重及平等的基礎上達成首階段貿易協議,又強調中國不會主動發起貿易戰,但也不怕打貿易戰,有需要時會採取反制。習近平罕有地就首階段協議發表意見;另一邊廂,特朗普接受美國霍士新聞Fox & Friends節目電話訪問時重申與習主席是朋友,他支持香港(爭取自由民主)同時也支持習主席,又說若不是他「好言相勸」,香港在'14分鐘內就(被解放軍)抹掉(If it weren’t for me, Hong Kong would have been obliterated within 14 minutes)。

老徐並不相信香港只因為向來噏得就噏的侵侵一句話就免遭obliterated,但相信透過侵侵的訪問,反映他對中美首階段協議也樂觀其成。如果未來一兩日有首階段協議的好消息,恒指便很大機會在周四即月期權結算或之前衝破26500至26800點的成交量密集區頂阻力。侵侵總統,老徐的27000點short put食粥食飯(26674點結算就打和),靠晒你了!

老徐