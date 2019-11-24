重要通告 港股直擊

「入摩」失敗的雅高控股(03313)，繼上周四(21日)暴瀉98%，上周五(22日)復牌後再挫8.2%。

該公司上周四公布主要股東宏勝遭斬倉後，進一步透露宏勝所持有的3.86億股雅高股份，亦因股價急跌於上周五遭強制出售，宏勝由公司董事伍晶配偶梁迦傑全資擁有，出售完成後，宏勝再無持有公司股份，亦不再是主要股東。

雅高上周四公布，由於該公司股價急跌，主要股東宏勝所持有約1.51億股或約4.87%，遭若干證券經紀於市場上強制出售。交易完成後，梁迦傑持有的宏勝，持股將降至12.46%。