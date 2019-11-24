重要通告 港股直擊

意達利控股(00720)公布，最近與若干獨立第三方展開討論，藉購入一間公司之少數股權進行潛在投資。

該公司稱，已委聘專業顧問，以就潛在投資目標進行盡職審查。

該公司指出，持有在各階段為生物技術及製藥公司，提供全面生物製劑開發及製造服務的設施。