港股直擊 即巿股評

有報道指中方將邀請美方舉行進一步貿易磋商，市場憧憬中美氣氛改善，港股兩日插626點後，今日反彈128點，成交僅得672億元。

北水淨入減少，由上日淨買30.12億元，縮減至16.47億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

季續遠勝預期的美團(03690)，全日有9.87億元淨入；瑞聲(02018)也有1.23億元淨入；中芯(00981)也錄5756萬元淨買；IGG(00799)則錄3257萬元淨買；舜宇(02382)則錄3233萬元淨買；中國軟件(00354)則錄1759萬元淨入。

不過，騰訊(00700)卻有2.12億元淨沽，為最多淨走個股；新東方在線(01797)也有573萬元淨沽；中興(00763)也錄366萬元淨沽。

建行(00939)與工行(01398)分別有2.79億和2.33億元淨買，為第二及第三多淨入個股；安踏(02020)亦錄5112萬元淨入。

平保(02318)全日有1.15億元淨沽；神華(01088)則有9208萬元淨沽；反駁沽空報告的卡森(00496)，全日勁升4.78倍，今日錄2633萬元淨沽；東陽光藥(01558)亦錄1531萬元淨賣。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:美團、建行、工行、平保、騰訊、神華、瑞聲、舜宇、中芯及安踏。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、卡森、騰訊、中興、中軟國際、IGG、祌華、東陽光藥、平保及新東方在線。