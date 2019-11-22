港股直擊 即巿股評

傳美國可能推遲對中國進口貨原定下月15日生效的新關稅，港股兩日累挫逾600點後回升，惟50天線見阻力，市場觀望中美貿協進展，交投偏淡。

恒指高開118點，開市後曾升223點，見26690點全日高，觸及10天線(約26685點)和50天線(約26650點)滙聚後回軟，升幅一度收窄至20點，見26487點全日低，中午升69點。午後大致窄幅靠穩，一度逼近上午低位，僅升20餘點，及後國家主席習近平表示，期望與美國在相互尊重及平等的基礎上，達成首階段貿易協議，尾段升幅拉闊。恒指收報26595點，升128點或0.5%。大市今日上升股份比例僅46%，下跌股份比例為54%。

總結全周，恒指回升268點或1%。

國企指數報10506點，升55點或0.5%。國指全周升81點或0.8%。

大市成交額只有672.12億元。

即月期指收市升182點，報26623，高水28點。

A股先高後低收，滬指跌0.63%；深成指挫1.51%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.3%；友邦(01299)升0.8%；建行(00939)升1%；萬洲(00288)升1.9%；瑞聲(02018)升0.5%，全周累升8%為藍籌升幅王。相反，旺旺(00151)跌1.4%。本地股跑輸，港鐵(00066)跌1%；長實(01113)跌0.4%。

焦點板塊

科網股：美團(03690)季績比市場預期好，獲多家大行上調目標價，股價飆6.7%，成交額居首。多隻新經濟股落鑊，眾安(06060)飆升10.5%；貓眼娛樂(01896)升3.1%；平安好醫生(01833)升1.7%；同程藝龍(00780)升5.6%。軟件手遊股方面，中軟國際(00354)升5.4%；IGG(00799)升3.7%；半新股Sprocomm(01401)升5.8%。

醫藥股：長沙召開的湖南省醫藥集中帶量採購新聞發布會透露，湖南省將全面落實國家藥品集中採購，在全國率先開展抗菌藥物帶量採購，同時治理高值醫用耗材。藥股今早表現兩極，中生製藥(01177)跌0.5%；麗珠(01513)挫2.3%；華潤醫藥(03320)跌1.6%；復星醫藥(02196)跌1.5%；錦欣生殖(01951)挫3.2%；康哲(00867)跌1.3%。相反，石藥(01093)反覆升0.1%；藥明生物(02269)升2.3%；百濟神州(06160)升2.5%。另外，康希諾生物(06185)創新高，收市升4.9%，集團旗下腦膜炎球菌結合疫苗(MCV4)的新藥註冊申請獲國家藥品監督管理局受理。

建材股：水泥股跑出，中建材(03323)升2.1%；海螺(00914)升1.7%；西部水泥(02233)升0.8%。內地傳媒報道，截止11月18日，全國P.O42.5散裝水泥均價，已經達到每噸486.41元人民幣，離去年最高點相差僅7元，其中河南地區水泥價格更創新高。另外，聯塑(02128)升1.7%。基建股則反覆靠穩，中鐵建(01186)創52周低後，收市升0.4%；中鐵(00390)升0.4%；中交建(01800)抽升2.2%。

焦點股份

卡森(00496)：強烈否認殺人鯨資本指控後復牌，曾反彈6.03倍，見3.2元，收市升4.78倍，成交額7.39億元。

雅高(03313)：不獲MSCI納入為MSCI中國全股票指數成分股，昨日暴瀉逾九成，主要股東宏勝國際(香港)遭斬倉，今早復牌，曾插37.4%，之後拗腰倒升，收市要跌8.2%，成交額9.25億元。

HMVOD視頻(08103)：午後突暴瀉，收市插76.9%，成交額1.64億元。

浙江世寶(01057)：急升16.1%，其A股(002703.SZ)漲停。集團附屬與斯堪尼亞汽車(Scania CV)簽署斯堪尼亞高端重型卡車轉向器的定點意向書。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。