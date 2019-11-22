即巿股評 港股直擊

中國第三大互聯網公司、內地生活服務行業龍頭、連國慶閱兵巡遊都佔一席位的美團點評(03690)，交出一份極亮麗季績，之前第二季業績已經錄得經調整後盈利，今次連季度純利都提早實現，且遠勝市場預期。記得管理層在8月公布第二季業績時，似乎先降低市場對第三季業績的期望，叫大家先着眼按年表現，按季則未必能有高速增長，公司會繼續着重投資，點知今次為市場帶來驚喜，溢利按季勁升四成八，賺晒「執行力」分數！看來全年有機會實現扭虧，盈利時點明顯清晰了，大行估明年開始步入收成期，2021年增長更勁，且看中國「亞馬遜」能否成形。當然，美團不是沒有對手，但勝在錢多鬥耐力。筆者上深圳除了見到阿里的「蜂鳥即配」外，更愈來愈多見「朴朴超市」、「朴朴生鮮」（綠色箱子），總之電動單車就快人車爭路，上大陸行走要格外留神。

富瑞預測美團2021年基本每股盈利(EPS)達4.47元人民幣，今日高位103.5元，現價98.3元，即2021年預測市盈率只有20倍。至於高盛之2021年EPS預測為3.83元人民幣，都是看好用戶黏性、需求增長，以及規模經濟下，每單外賣稅前利潤得到提升，同時看好「到店、酒店及旅遊」收入及經調整盈利增長。穩住核心業務後，美團致力投資在第三個業務即「新業務及其他業務」，估計不會只有共享單車及網約車那麼簡單。股價今日第一棍扭轉昨日急跌之擬似圓頂派發，值博上車追夢。

中軟、IGG伺機加注

本周二三分別叫買入的中國軟件國際(00354)及IGG(00799)今日都表現突出，前者市前在輕微溢價下錄大手成交，之後抽升7.3%創8月初以來高位，執筆時成交已逾2.5億元；IGG炒雲端遊戲及業務復甦概念，勝在淨現金兼估值低殘，兩股均可伺機加注博齊齊轉綠燈。

羅崇博 (杜比)