熱門：

今日 15:28 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】保利物業發展傳下周上市聆訊

路透旗下IFR引述知情人士透露，物業管理公司保利物業發展尋求下周港上市聆訊，計劃集資5億美元(約39億港元)。

該公司計劃集資所得用於把握戰略投資機會，擇優併購；進一步開拓增值服務；用於升級數字化及智能化管理系統；以及用作運營資金及一般公司用途。

初步招股文件披露，截至4 月底，該公司的合同管理面積達3.71億平方米，遍布全國27個省、直轄市及自治區的136個城市，在管面積為1.98億平方米。於中國管理817項物業，包括549個住宅社區及268個非住宅物業。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads