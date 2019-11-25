即巿股評 港股直擊

讀者王小姐問：「專家你好，請問新手買銀行股，投資得過嗎？」

黃偉豪 中民證券(香港)研究部董事

「對於沒有選股經驗的投資新手而言，銀行股是開始投資的合適選擇，因為不論是本地銀行股還是內銀股都有一定收息因素，可減低投資波動性並平衡風險。銀行股當中又以內銀股較佳，原因是四大行，即工行(01398)、建行(00939)、中行(03988)及農行(01288)股息率吸引，平均有5、6厘。基本因素方面，本港局勢問題有機會影響本地銀行股未來盈利前景，因此其風險相對內銀股為高。本地及內地銀行股現時均面對部份借貸有機會無法收回的問題，但這類貸款僅佔內銀股整體借貸規模一小部份，故相對而言內銀股所受影響較少。另外，雖然早前人行下調LPR(貨款市場報價利率)，但此舉料不會導致內銀股淨息差即時嚴重收窄，所以內銀股前景仍然可取。四大行當中，又以建行及工行在收息與股價上升空間兩方面的中線值博率較高。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「屬於金融板塊的銀行股，向來在資金體量、信貸評級等享有較高信用評級優勢，亦具備相對較高抵禦金融體系風險的特性。作為新手而言，投資銀行股可具上述所提的優勢。惟往往細節之處見真章，投資者投資銀行股之時應對投資目標有清晰了解。目前在本港上市銀行股主要分為國際性銀行股、本地銀行股及內地銀行股，總體而言，國際性銀行業最近幾年正處於復甦階段，惟不同地區之間的復甦步伐並不一致。未來全球銀行業具多重方面挑戰，包括環球貿易摩擦、歐洲復甦及中國經濟增長放緩等。以增長角度而言，目前中港銀行業正處相對較高增長，本港銀行股更重資產質素，而內地銀行股現時則具較高盈利增長。如果投資者希望追求穩定收益回報，而並非股價短線波動帶來的經濟效益，高息率的本地銀行股值得長線持有；相反，若投資者著重股價回報，則可考慮伺低位留意內銀股份，其股價亦與大市表現的相關系數較高。」

羅崇博 信報首席分析員

「很多新手都會揀銀行股作為長線投資對象，因為覺得大銀行倒閉風險低，派息紀錄良好。我基本上是支持你的選擇，不過要注意銀行股表現與經濟周期盛衰緊扣，中美貿易摩擦非一時三刻可以解決，社會事件令本港經濟元氣大傷，正進入可持持續數年之寒冬，貸款需求減少之餘，銀行資產質素惡化的機會也較大，股市下跌也影響投資收益。新手遇上股價長期低迷很考驗意志，若遇上大跌市更會措手不及。不過我認為反而是一個學習機會，只要你知道任何投資都有風險，切忌在單一產品押注太多。另外，定期定額的投資方法可以避免高買低沽，不妨比較一下月供投資計劃。銀行股我較建議買受香港局勢影響較細的內銀股特別是郵儲銀行(01658)，本港銀行則以恒生(00011)較秤先，相信本港業務復元能力會較好。」

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