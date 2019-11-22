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消息:阿里一手中籤率80% 認購5手穩中一手

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阿里巴巴(09988)下周二(26日)掛牌，消息人士表示，阿里公開發售部分，認購反應熱烈，認購人數超過20萬，「最大張飛」為11億元。

消息人士稱，認購5手可以穩中一手，一手中籤率為80%，希望分派讓更多散戶獲得股份。

阿里巴巴定價每股176元，發售5億股，集資880億元。在悉數行使超額配售權後，總集資額將達1012億元。

阿里表示，擬將全球發售所得資金用於實施其戰略，包括驅動用戶增長及參與度提升，助力企業實現數字化轉型升級，以及持續創新和投資長遠未來。

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