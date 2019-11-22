即巿股評 港股直擊

有關中美貿易談判嘅消息時好時壞，一陣又話中國唔肯加碼買農產品，又要美國先撤銷關稅先肯傾埋個首階段協議，而侵侵就睬你都傻，繼續強硬態度，表示中國唔簽首階段協議的話，再加碼中國進口商品關稅。呢啲負面消息令美股跌咗三日，幸而中國方便傳嚟中國副總理劉鶴，已邀請美國貿易代表萊蒂澤本月去北京面對面繼續磋商，不過美方尚未接受邀請。總之家陣中美貿易談判又再進入像霧又像花階段，而喺無其他焦點嘅情況下，市場仍會聚焦中美貿易談判，從而影響到美港股市表現。

美股都算係咁，雖然連跌三日，但跌幅唔算厲害，沽壓亦唔算強勁，主要係已完結嘅第三季度業績，超過八成標指成份股企業嘅業績都好過預期，呢個亦係支持美股高走嘅原因。可惜係港股無咁嘅本事，外憂內患下，大部份已公布嘅季度業績，極其量都係中規中矩，唔少都出現倒退或預計嚟緊業績瀨嘢居多，所以港股彈唔到亦有其道理。

講番今早恒指高開118點，曾升223點，見26690半日高位，可惜A股先升後跌，拖累恒指升幅收窄，50日線(約26651點)得而復失，盤中升幅曾縮到得番廿點咁大把，見過半日低位26487點。中午恒指報收26536點，升69點；國指中午報收10484點，升34點，彈力明顯比較弱。

不過港股弱還弱，暫時都仲叫頂得兩吓頭鎚，多得北人喺呢段時間積極掃貨，就算噚日跌咗四舊幾，但港股通仍然錄得30.12億元淨買入，而自11月初以嚟，累積淨買入已達216.48億元，呢隻都擺明係有形之手。阿Man只係擔心中美貿易談判屢現變數，雙方家下都仲係拖住先，咁個市都仲頂得下，至怕係雙方傾傾下又反枱，咁港股真心凍過水。若然首階段貿易協議簽署之前，再有乜嘢負面消息流出，大市下破26200點後，仍有機會下試25500至25800點，回到今次反彈浪起點，但當暫時仲喺26200至26800之間運行住先。相反，若然中美雙方唔再拖而搞到反枱收場，最低消費係25000點樓下嘅24800點，繼續惡化的話，下面乜位唔敢想像。

而各個板塊當中，又唔係全部死到直一直，人民早兩日試水溫咁下調咗LPR，可能為之後降準減息熱身，而內地增加減稅及降費措施，對基建投資，水泥、基建、內房股有利，仲有一直強勢嘅物管股同醫藥股，預期仍可以跑贏大市，唯一擔心係醫藥股面對政策風險較大。至於內銀股則不敢恭維，喺低息環境下，銀行息差收窄，利息收入減少令盈利下降，加上食埋咁多垃圾以股代債，資產質素亦持續變差，估計再平亦買唔落手。

而噚日因為不獲MSCI納入為MSCI中國全股票指數成分股嘅雅高(03313)，噚日仆咗九成後停牌，今日復牌後跌對未止，一度再跌逾三成，雖然曾拗腰倒升，但半日仍要跌1.6%。講過呢啲單日高台跳水股，斬倉完通常無得救，然後就再無然後。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)