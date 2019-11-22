港股直擊 即巿股評

傳美國可能推遲原定12月15日生效、對中國進口貨加徵的新關稅。不過A股先升後回，港股反彈逾200點後即縮。

恒指高開118點，開市後曾升223點，見26690點半日高，觸及10天線(約26685點)和50天線(約26650點)滙聚後即回軟，升幅一度收窄至20點，見26487點半日低。恒指中午收報26536點，升69點或0.3%，大市成交額357.92億元。

國企指數報10484點，升34點或0.3%。

A股半日先高後低，滬指跌0.59%；深成指挫1.26%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.4%；友邦(01299)升0.7%；中海油(00883)和萬洲(00288)升約1.7%。相反，旺旺(00141)跌1.4%。本地股跑輸，長實(01113)跌1.1%；新世界發展(00017)跌1%。

焦點板塊

醫藥股：長沙召開的湖南省醫藥集中帶量採購新聞發布會透露，湖南省將全面落實國家藥品集中採購，在全國率先開展抗菌藥物帶量採購，同時治理高值醫用耗材。藥股今早表現兩極，普遍下跌，藍籌石藥(01093)跌0.6%；中生製藥(01177)跌1.2%；麗珠(01513)挫2.3%；華潤醫藥(03320)跌2.6%；復星醫藥(02196)跌1.5%；錦欣生殖(01951)挫3.2%；康哲(00867)跌1.8%。相反，藥明生物(02269)升3%；百濟神州(06160)升1.9%；

水泥股：今早跑出，中建材(03323)升2.5%；海螺(00914)升1.5%；潤泥(01313)現0.7%；西部水泥(02233)升1.6%。內地傳媒報道，截止11月18日，全國P.O42.5散裝水泥均價，已經達到每噸486.41元人民幣，離去年最高點相差僅7元，其中河南地區水泥價格更創新高。

焦點股份

美團(03690)：季績比市場預期好，獲多家大行升目標，半日飆8.2%，為交投最多個股，成交額居首達48.06億元。

卡森(00496)：強烈否認殺人鯨資本指控後復牌，曾反彈6.03倍，見3.2元，半日升4.63倍，成交額5.19億元。

雅高(03313)：不獲MSCI納入為MSCI中國全股票指數成分股，昨日暴瀉逾九成，主要股東宏勝國際(香港)遭斬倉，今早復牌，曾插37.4%，之後拗腰倒升，半日微跌1.6%，成交額6.74億元。

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