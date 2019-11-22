今日 12:21
重要通告
港股直擊
信利國際(00732)公布，截至9月底止的9個月，股東應佔溢利1.69億元，按年大增9.5倍。每股盈利5.14仙。不派息。
期內，收益160.2億元，按年增加11.99%。
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