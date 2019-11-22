港股直擊 即巿股評

維他奶(00345)內地增長放慢，累股價今早進一步下跌，最低見過28.9元，挫3.7%，新造28.95元，仍跌3.5%，成交金額1.07億元。

該股暫錄三連跌，現價計，累挫11.2%。

上年度同期中國收入及經營溢利分別按年升33%及42%，但今年上半年度增長放緩，行政總裁陸博濤昨日在記者會上稱，撇除滙率因素，收入及經營溢利分別按年升14%及13%，集團會提升執行能力及擴大產品分銷網絡，即使內地競爭激烈，仍有能力實現增長。

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