即巿股評 港股直擊

噚日朝早入咗隻恒指熊(60002)，以平均買入價0.066元計算，喺噚日寫[下半part]時(60002)證價做緊$0.069，但基於個市實在太悶，所以先話如果呢個價已經夠收割嘅話就割咗佢先，否則就等多陣再算。可惜原來過2點半恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到嚴重超買後，就再無上過呢一個水平，最高都只係喺3點15分至3點20分，同埋收市前上返去接近中軸位置，跟住就無啦。所以喺收市前Kazaf So喺FB問過唔過夜，我嘅答案係：一半割咗先，一半過。就算今日反手都無咁傷。

今朝鬧鐘都未響，我就已經咳醒咗，我家老爺當然都被我嘅咳聲嘈聲咗，喺再無辦法瞓得返嘅情況之下，我索性起身，早啲返工算。返到嚟坐隔離team嘅印度女同事帶咗佢個細仔返公司玩，我咳嘛，所以咪將我檯頭啲朱古力比咗佢囉，眼仔碌碌望住我同我講「Thank you」，哈哈，我「Thank you」你就真，減低佢對我嘅引誘(啲朱古力早兩日先買咋！)

依家9點57分，恒指今朝開市報26584點，升118點；至依家開咗市半個鐘，恒指現報26617點，升150點，最高做過26690點，叫做爬得返上50天線(26653點)水平，但又爭7點先可以升穿條10天線(26697點)喎；換條保歷加通道出嚟睇，恒指現水平處於保歷加下降通道中間位置，無啟示。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，熊證有三層新增街貨層，所以熊證最貼價街貨依家落去到26600至26699點，呢度有相當於168張期指，不過按頭先恒指高位嚟計，呢一層都有接近九成嘅熊證死亡；而重貨區就仍然喺27400至27499點，有相當於793張期指。

牛證街貨方面，可能喺恒指噚日向下殺到落最低見26306點，所以令到26300至26399點呢度得返16張期指咁少，但如果再落多層嘅話，即26200至26299點，就有相當於483張期指。重貨區喺25000至25099點附近，咁鬼遠唔好理佢啦，反正以最貼價嗰五行街貨計，牛證街貨數量係比熊證多。

麻煩就麻煩在於現價係企咗入熊證街貨區域裡面，但又無牛證嗰邊咁多街貨喎，呢獲真係頭痕啦，好彩用咗「食一半，留一半」呢個策略啫。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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