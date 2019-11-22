即巿股評 港股直擊 香港財經

筆者上周指出，港股是次調整浪尚未完結，雖然過去一周恒指曾反彈抽上27000點樓上，但本周四已跌至26466點，與上周四收報26323點相若。按照目前走勢判斷，港股是次調整浪需下試25800點水平，亦即今年8月份成交密集區中軸位置，潛在跌幅為666點或2.5%。

美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》，目前只待美國總統特朗普正式簽署，該法案便會生效。根據法案規定，美國每年會審視香港的自治程度，以決定香港是否符合資格享有特殊關稅待遇。雖然該法案生效不代表香港會失去與內地有別的獨立關稅區地位，但只要特朗普通過行政命令，亦可取消香港這一項特殊待遇。

股市周期大幅縮短

在上述法案通過的同日，美國參眾兩院亦同時通過《香港保護法》，此法案禁止美國向香港警方出口催淚彈與橡膠子彈等鎮壓示威人士的裝備。上述兩項法案對香港經濟的影響多大，暫時仍是未知之數，但對中美兩國正在進行中的貿易談判，或會帶來新一波暗湧。早前中美兩國已就貿談相當接近達成所謂第一階段協議，但拖了又拖的情況下，一直只聞樓梯聲已未有達成任何實質協議。

如此看來，港股似乎繼續受制於政治市而上上落落。事實上，目前大市可說相當難炒，周期之短可於十數天內出現。舉個例子，恒指於11月7日高見27900點，但11月14日卻可跌至26203點，假如上述兩個點數就是月內高低位的話，單單六個交易日，恒指上下波幅便達到1697點；同樣情況並不罕見，恒指於9月13日高見27366點，至10月19日卻跌至25521點，18個交易日上下波幅達1845點。

換句話說，現時大市可以在短時間內變得很差，亦能在短時間內貌似很好，而炒上炒落的理據，完全受外圍政治局勢影響。由此延伸，香港股民以至香港市民看來只能被外圍操控，自己完全沒有自理能力，甚是可悲。既然港股能於短時間內轉好或轉壞，那麼投資者應在是次調整浪中裝備好自己，隨時買入值得以槓桿方式炒作的大價股。

不少朋友到今日仍然眷戀炒作細價股，而不去學習以孖展方式炒大價股，這是一重非常守舊的思維。筆者過去於多篇文章已提到，自2015年細價股「攬炒」後，現時並不具備炒作細價股的條件。很簡單的一個道理，買入一隻細價股，你會押多少注碼？5萬元？10萬元？一隻細價股抽升10%至20%你便會離場，即使其股價倍升，你都不太可能賺到大錢。

中東推自家期油合約

炒細價股只能賺到蠅頭小利，但輸起上來卻可以跌到仆直，雅高控股(03313)及卡森(00496)隨隨便便跌九成兼拉閘，而這些股份並非個別事件，投資者真是搵到水渠及游繩都走唔甩。純講技術指標，中石油(00857)已逐漸跌至合理水平，投資者不妨望多兩眼。阿布扎比國家石油公司(ADNOC)與洲際交易所(ICE)共同成立阿布扎比原油期貨交易所(ICE Future Abu Dhabi)，推出世界上首批穆爾班原油期貨合約，中石油為唯一中資企業參與入股該交易所。

目前石油價格主要參考紐約期油及布蘭特期油，是次中東推出自家原油期貨指標，或有機會影響原油定價和交易方式，中石油作為唯一中資代表，相信未來多少會有點受惠。事實上，中石油A股昨日抽升1.6%，惟獨H股反挫1.1%，相信完全未有反映相關利好消息。投資者不妨待其回調至3.6元作分段吸納，以槓桿方式買入，中線以4元作目標，潛在升幅超過一成。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產