即巿股評 港股直擊

今日分析股份是交通銀行(03328)，集團於今年10月25日收市後發佈2019年第三季度業績公告顯示，截至今年9月底的股東應佔溢利約601.47億元 (人民幣‧同下)，較2018年同期約573.04億元，增長4.96%，較最近五年 (2015至2019) 之上半年增長率介乎0.90%至4.85%為高，而實際金額亦較最近五個上半年溢利為高，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團未有構成很大負面影響。至於截至今年9月底資產淨值約7,753億元，而截至今年10月底已發行股數約187.09億股 (A+H股)，計出每股淨值折合為11.5987港元，相對今年11月15日收報5.19元，市賬率為0.45倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市賬率及市盈率分析

此外，參考過去五年(2014至2018年) 之每年市賬率介乎0.45至1.02倍，平均值為0.65倍，高於現時的0.45倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為11.5987元，得出每股合理值為7.55元，較5.19元之潛在升幅為45.47%。而截至今年9月底之倒數12個月的股東應佔溢利約76.47億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為1.1440港元，對比5.19元之市盈率為4.54倍，參考過去五個財年之每年市盈率介乎4.08至8.13倍，平均值為5.67倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為6.48元，較5.19元之潛在升幅為24.86%。

現價產生股息率六厘

另可留意集團於2012至2018年股息走勢漸見增加，每股股息由0.2400增至0.3000元人民幣，增加25%。現時每股股息折合為0.3359港元，相對現價5.19元，計出股息率為6.47%。參考過去五個財年之每年股息率平均值為5.66%，相對上述每股股息，計出每股合理值為5.94元，較5.19元之潛在升幅為14.45%。綜合上述三種分析，每股合理值為5.94至7.55元，平均值為6.66元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近28%，連同股息率超過6厘，預期一年回報率超過34%。

下半年多重業務展望

集團是一間主要在中國提供銀行服務的商業和零售銀行，總部設於上海。業務範圍涵蓋商業銀行、證券、信託、金融租貸、基金管理、保險等。於2019年中期業績之下半年前景展望，管理層表示集團重點從以下方面開展工作：

1) 加強形勢和政策研判，把握機遇推動發展；

2) 增強資產組織能力，更好服務實體經濟；

3) 持續推動科技賦能，提升客戶綜合化服務能力；以及

4) 深化風險授信管理改革，防範化解風險。

分析歷史股價之低位

從以上描述，可見集團下半年積極拓展業務，並可留意今年首三季溢利增長超過4.96%，反映現時市盈率為4.54倍合理，考慮到第四季內地會傾向推動內需，認為股價今年仍有上升空間。自今年3月高見7.06元，為2019年暫時高位，之後股價便見反覆向下，至8月29日低見4.98元，高位回落超過29%，而自2011年12月以來，僅於2016年2月低見4.24元，不過當時恒指在19000點之下；其次低位是2014年3月的4.53元，當時恒指在22000點之下，足見股價自今年8月底開始處低水平。而現價5.19元較4.98元僅差4.05%，少於一成可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線投資。

於11月15日收報5.19元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於4.65元或以下買入；保守者則可於4.15元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為7.00至7.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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