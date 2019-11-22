港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆下行，道指與標普500指數連跌3日，港股兩日累插626點後，料今早於26500水平爭持。

道指曾挫112點，收市跌54點或0.20%；標普500指數跌0.16%；納指跌0.24%。

中美貿易談判膠著，《南華早報》引述接近特朗普政府消息人士稱，若中美難以在12月15日前達成貿易協議，美國可能至少會推遲原定12月15日生效的新關稅。

外電則報道，國務院副總理劉鶴稱對兩國能達成首階段協議抱持「審慎樂觀」看法。而消息人士表示，劉鶴也表達了邀請美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)、財長努欽(Steven Mnuchin)來華舉行進一步貿易磋商的意向。

數據方面，美國勞工部上周首次申領失業救濟人數按周維持22.7萬人，為5個月來最高，多過預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報57.62元，較本港收市低0.28元；騰訊(00700)ADR收報331.01元，高1.61元；國壽(02628)ADR收報20.25元，高0.1元；中海油(00883)ADR收報11.89元，高0.21元；中石油(00857)ADR收報3.71，高0.04元；中石化(00386)ADR收報4.46元，高0.04元；中移動(00941)ADR收報61.04元，高0.04元；聯通(00762)ADR收報7.18元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.08元，高0.02元。

ADR港股比例指數報26491點，較本港上日收市高25點。夜市期指收報26531點，較昨日恒指收市高水64點。恒指昨收報26466點，挫422點或1.57%，兩日累插626點或2.3%，失守50天線(26664點)。

焦點股份

美團點評(03690)：第三季業績扭虧為盈，錄得盈利13.35億元人民幣；盈利按季增長52.17%。第三季度非國際財務報告準則的經調整溢利為19.42億元人民幣，經調整EBITDA為22.85億元人民幣。

雅高(03313)：MSCI宣布暫停把雅高納入MSCI中國指數，拖累股價昨日急瀉逾九成後停牌。集團公布，經作出查詢及向MSCI網站核實後，董事得知，MSCI已宣布股份將不獲入選為MSCI中國全股票指數成份股。主要股東宏勝國際(香港)遭斬倉，其所持有約1.51億股或約4.87%，遭若干證券經紀於市場上強制出售，持股將降至12.46%。股份今早復牌。

卡森國際(00496)：遭沽空機構殺人鯨資本(Blue Orca Capital)狙擊，指控董事長家族「洗劫」集團資產，昨急挫九成後停牌。集團強烈否認報告的指控，認為有關指控不準確及具誤導性，強調出售汽車及傢俱皮革製造業務代價是參考資產淨值及財務表現而釐定；至於柬埔寨項目仍在評估，將適時提供進一步發展情況。股份今日復牌。

互太紡織(01382)：中期盈利4.12億元，按年下跌17.86%，每股派中期息26仙。

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