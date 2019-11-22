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今日 08:45 即巿股評 港股直擊

【個股分析】蒙牛目標34.6元

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受到中美首階段的貿易協議可能無法在短期內簽署落實，港股昨日再度大跌，惟近期港元的滙價十分穩定，資金未見大舉外流；加上中國商務部新聞發言人高峰表示，中美雙方仍保持密切溝通，力爭達成第一階段協議，故筆者認為港股經過昨日大跌後，再跌的空間不算太大，現階段也可考慮分批吸納一些優質股票。

選股方面，建議可留意蒙牛(02319)，內地經濟下行，加上處於物價上升周期，這情況下，食品飲料等消費行業通常防禦性較強。此外，內地農村居民收入持續增長，也對蒙牛這類消費股有利。

而市場曾擔心蒙牛的盈利會受到原奶價格上升影響。但該公司總裁盧敏新近表示，原奶價格的漲幅雖超出年初預期，惟該公司上半年的毛利率只微降0.1%，主要由於蒙牛旗下產品組合中，高端產品的佔比增加，加上其他原材料價格下降等因素，抵銷了原奶價格的上升。此外，他更對蒙牛下半年的發展充滿信心，料全年經營利潤率增長達50基點，並預期未來五年收入增長目標不低於雙位數。

其股價自八月底由高位34.6元回落，期間於十月份曾重展升勢，近日此股在低位再度企穩，只要大市氣份配合，有望再度展開升浪。另近三個月來即使其股價作出調整，一直能守穩28.4元之上，建議候29元以下分批吸納，目標34.6元，跌穿28.4元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

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