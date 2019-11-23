即巿股評 港股直擊

中美貿易談判變數頻生，美國總統特朗普表示，第一階段貿易協議內容未能達致讓華府滿意的程度，加上路透引述消息指出他將簽署已獲參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》，拖累恒指昨天早段一度急插近600點。即使其後市傳國務院副總理劉鶴據報對達成協議持「謹慎樂觀」看法，跌勢才略為縮窄，收報26466點，瀉422點(1.57%)。

技術上，恒指繼周三一舉失守20天和10天線之後，昨天100天線(26865點)及50天線(26663點)不保，並跌至過去半年累積的最大型成交量密集區(約26500點至26800點)下方，14天RSI處於45以下，後市仍有可能進一步轉弱。

遭內部和外圍因素夾擊，恒指本月迄今回落1.7%；若以11月7日高位計，錄得逾5%跌幅，於一眾亞太股市中敬陪末座。對比起來，同樣受中美貿易戰陰霾籠罩的亞太區股市可說扶搖直上，MSCI亞太指數月初曾攀至超過一年的新高，近日才回調大概1%。

附【圖】所見，恒指相對MSCI亞太指數比率(指數比率)5月開始下滑，更一度觸及2016年底偏低水平，意味港股連月跑輸亞太股市。然而，根據未來12個月每股盈利(EPS)預測，恒指相對MSCI亞太指數的比率(盈利比率)自去年中起一直反覆向上，且已升抵多年高位，即港股盈利能力持續比整體亞洲企業佳(或轉差情況較溫和)。故此，從基本因素分析，恒指成分股盈利表現估計未見「走樣」。

換句話說，除非亞太股市急劇回吐，刺激指數比率顯著彈升，又或是分析員大削恒指的盈利預測，令盈利比率下挫，修正兩項比率背馳的走勢，否則港股現水平再大跌機會不高。另一方面，恒指最新預測市盈率僅約10.5倍，較過去5年平均值低近1.3個標準差，代表由估值看暫時也無大瀉風險。

本地反修例運動持續5個多月，旅遊、零售等行業所受打擊逐漸浮現，失業率升至3.1%，勢加速經濟(GDP)下跌，惟分析員未有大幅調低恒指成分股的盈利前景，反映港股去向，與確認陷入技術性衰退的本地宏觀經濟狀況不算十分密切。究其原因，某程度是本地股份佔恒指比重降至不足兩成，中資股佔比卻逾一半，內地因素對恒指的影響早已蓋過本土。

本欄屢次提到，恒指與在岸人民幣(CNY)中長線走勢幾乎同步，最近兩年關連系數(correlation ratio)高達負0.9，意味人民幣貶值恒指也將受壓，本周表現更是明證。恒指無視本港抗爭衝突升級，周初兩天顯著彈升約800點，並收復27000點關，但隨着人民幣兌美元貶至近3星期低位，恒指即掉頭向下，兩天累挫627點(2.37%)。

由此可見，本地局勢雖然尚未平伏，惟要判斷恒指以至整體港股後市發展，人民幣滙率走向才是關鍵因素。

信報投資研究部

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