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【炒股讀心】預期恒大派息可觀

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市況不明朗加上下周又期指結算周，中美貿易再出變數，加上雅高控股(03313)及卡森國際(00496)今天暴跌九成等等，市場散戶氣氛麻麻，相信連繫至下周亦未敢太樂觀，雖有阿里巴巴(09988)上市，只怕就係焦點只落於阿里及騰訊(00700)身上，其他未能受惠。

吸引食息一族買入

市況未明小注怡情短炒為妙，中國恒大(03333)下月8號召開董事會，通過2018年度股息分派方案，若按以往慣例比率派發，本次預計每股股息約為1.6港元附近，上述按歸屬股東利潤一半作分紅派息而得出，若股價跟隨大市下跌，投資者可考慮以小注買入認購證作短期博正股反彈，市場上較活躍的可考慮恒大匯豐零三購A(22200)及恒大海通零四購A(13216)，提醒上述兩隻認股權證屬短期證，於派息公布後見好就收，若購入後見形勢不妙就要準備跳船，博大市於期結後市況平穩時遇上恒大宣布派息，吸引到食息一族買入等收息托高正股股價就已算成功，勿貪勝不知輸。

提醒小注怡情

內房一直是筆者看好的行業，惟恒大過往甚少提及，雖然恒大是內房一眾龍頭之一，但對其高槓桿及超高負債比率仍有戒心，若以小注衍生工具博短炒就無妨，加上現時內房銷情仍然理想，市場憧憬內地會有減息降準出台，對內房亦帶來受惠，恒大現時仍多正面消息及業務動作多多，短期股價企穩加上派高息下預期仍有力再衝一段。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

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