今日 19:14
重要通告
港股直擊
寶光實業(00084)公布，截至9月底止中期虧損6762.7萬元，去年同期錄得盈利5743萬元；每股虧損6.46仙，不派中期息。
期內，持續營運業務收入5.94億元，按年減少21.01%。
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