即巿股評 港股直擊

純睇指數，過去兩個交易日令人迷茫。若撇除暴跌細股，其實正經股表現尚算理性，再次反映第三季以來指數表現比個股更飄忽。

鋼鐵股終於肯彈，發市頂十年，鞍鋼(00347)狂飆10.2%。走勢落後股起動第一棍相當吸引。不過一開FA+即時卻步。

根據EJFQ FA+，鞍鋼預測巿盈率7.65倍，預測息率僅3.27厘；馬鋼(00323)相對好，預測巿盈率7.6倍，預測息率5.09厘。不過兩股的股息率區間均已高過中位數。

民企代表中國東方集團(00581)估值較吸引，股價今日升5.5%，升勢最含蓄，不過預測巿盈率3.16倍，比中位數低0.1個標準差，往績市盈率低至1.8倍，相對地預測股息率達8.86厘。

走勢上，今日抽穿50天線，如有資金接力可挑戰9月高位3.37元，為主要鋼鐵股中最值博選項，現價吸。不過小心假突破，此股9月、10月和11月初都試過作勢突破50天線，此蝕放今日低位2.65元。

內地調查機構蘭格鋼鐵表示，首10個月中國粗鋼表觀消費量約7.8億噸，按年增長8.2%，料全年增長超過6%。此為推動鋼鐵反彈因素之一。

因素二是鋼鐵期貨及現貨價格月初以來低位喘穩，近日亦開展反彈；產量和庫存也下行，昨日主要鋼材品種產量下降9.7萬噸；昨日螺紋總庫存跌38.5萬噸，熱軋總庫存跌17萬噸。

國內北方地區，包括：河北、山東和山西等多地發布限產政策，限制產量，加上10月國內地產新開工數據增速加快，支持短線鋼鐵價格。

不過中長線而言，雖然國家持續整合產能，但中國面對越南、美國和歐盟等地的反傾銷措施，外銷空間有限。同時國內鋼企仍要面對近鄰如俄羅斯等地的平價鋼鐵壓力，進口鋼材便宜，且不需要擔心因環保造成的供應量及價格波動。

鋼鐵股僅限技術反彈，投資額不宜大，要追守好止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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