港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普表示，中美貿易談判上，中方未能達致讓美國滿意的程度，引發市場憂慮。恒指裂口低開302點，報26587，已見全日高，開市後跌勢加劇，最多插583點，低見26306，午後窄幅上落，收報26466點，挫422點或1.57%，兩日累插626點或2.3%。

北水淨流入30.12億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續掃科技股，科網手遊股方面，收市後公布季績的美團點評(03690)有4.33億元淨入；騰訊(00700)淨流入9312萬元；新東方在線(01797)有7095萬元淨入；金山軟件(03888)有1195萬元淨入。相反，平安好醫生(01833)錄1129萬元淨走。

手機設備股方面，舜宇(02382)有近420萬元淨入。相反，中興(00763)有3456萬元淨走。

北水續吸重磅內銀，建行(00939)有7.85億元淨入；工行(01398)有4.61億元淨入；中行(03988)有1.29億元淨入。相反，國壽(02628)有909萬元淨走。

其他藍籌股方面，中石化(00386)有1.29億元淨入。相反，石藥(01093)有2161萬元淨走；神華(01088)有5841萬元淨走。

另外，融創(01918)有1889萬元淨走：宇華(06169)有284萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、美團、工行、騰訊、神華、平安好醫生、中行、中石化、舜宇及金山軟件。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 美團、騰訊、平安好醫生、新東方在線、石藥、國壽、融創、舜宇、中興及宇華。